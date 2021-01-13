إبراهيم عيسى: عدم ترشح علي عبد العال لرئاسة البرلمان سابقة جديدة (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على اختيار المستشار حنفي الجبالي، رئيسًا لمجلس نواب 2021.

وقال "عيسي" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "فترشيح واختيار وانتخاب حنفى جبالى، كرئيس للمجلس، ليس هذا هو الخبر، بقدر أن الخبر الحقيقى هو عدم ترشح الدكتور على عبد العال الرئيس السابق لمجلس النواب لهذا المنصب".

وأضاف "كانت دورة البرلمان السابقة تحكمها رؤية تدير البرلمان من منطلق التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، ولذلك كان دائمًا الشعار مش عايزين مجلس نواب يمارس دوره المعتاد في المحاسبة والرقابة وخلي البرلمان يبقى على مستوى داعم وموالي ومنتج لقوانين تشريعية مكملة للدستور وقوانين تتطلبها مرحلة الإصلاح الاقتصادي اللي بتعلمه الحكومة والدولة".

وتابع "كان البرلمان الماضي بعيدًا عن فتح باب المزايدات والصخب والاستجوابات، وطوال الخمس سنوات لم نر استجوابًا واحدًا وهي دي السياسية، فلما تتغير هذه الشخصية وتأتي شخصية جديدة ربما يبقى فيه حيوية في مجلس النواب في بلد في مرحلة من الاستقرار والثبات والإنجاز وربما يكون هذا مؤشرا على اتساع الصدر وارتفاع السقف وتنوع الأصوات والآراء".

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