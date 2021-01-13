نجمة سيناء يستعد لرأس البر بمعسكر في بورسعيد

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أعلن الجهاز الفني لفريق نجمة سيناء " أحد فرق القسم الثالث " بقيادة محمد قاعود ، عن إقامة معسكر مغلق للفريق ببورسعيد ، يستمر لمدة أسبوع و يتخلله عدد من الوديات .



يأتي ذلك على خلفية حصولهم على راحة من لقاءات الدوري خلال الجولة القادمة ، حيث يلعب الفريق ضمن فرق المجموعة الثانية عشر أ .



ومن المنتظر أن يخوض الفريق لقاء هام بالدور التمهيدي الثاني لكأس مصر ، أمام رأس البر يوم الثلاثاء القادم بملعب الأخير .