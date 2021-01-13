خبيرة: هذا هو الاحتياج الرئيسي للرجل من أي علاقة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت ياسمين طلبة، خبيرة العلاقات الأسرية، إنه لا يوجد كتالوج محدد للتعامل مع كل الرجالة، وكتالوج آخر للتعامل مع كل السيدات.

وتابعت "طلبة"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي،ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إلى أن الاحتياج الرئيسي للرجل في أي علاقة هي الاحترام، وشعوره بقدرته على احتواء العلاقة، أو الاحتياج الرئيسي للمرأة هو الاحساس بالأمان، وقدرتها على التواصل مع الرجل بصورة عادية.

ولفتت التوقعات هي أكبر مشكلة في العلاقات، لأن عدم تحقيق التوقعات يؤدي إلى الإحباط، معقبة:" الست ساعات بتكون متوقعة الراجل يبحها بطريقة معينة، وعند عدم تحقق هذا الامر تصاب بالإحباط".

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