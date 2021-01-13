سرس الليان يضم لاعب سبورتنج كاسل في القسم الثاني

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حصل الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان على توقيع اللاعب محمد صلاح مهاجم فريق سبورتنج كاسل لتدعيم صفوفة، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بالقسم الثاني.



ويعد محمد صلاح من مواليد 1996 ولعب من قبل في سكة حديد طنطا، وسبورتنج كاسل قبل الإنضمام لسرس الليان لثلاث مواسم ونصف.



وضم سرس مؤخراً أيمن العادلي مدافع جمهورية شبين ومصر للتأمين السابق، وأحمد باتو لاعب كفر الشيخ.



