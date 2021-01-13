إبراهيم عيسى: أمريكا تعلن انتصار الديمقراطية على "الرعاع" بعد موافقة الكونجرس على عزل ترامب (فيديو)

Advertisements

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن عيون العالم كله مسلطة على الكونجرس الأمريكي، حيث يناقش حاليا عزل ترامب أو محاكمته.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "الديمقراطية الأمريكية تعلن انتصارها بشكل قوى وواضح على محاولات الغوغاء، والذي أسماهم ترامب نفسه بالرعاع فأمريكا بدت للعالم كأنها في أزمة، ولكنها ردت بقوة أنها تحافظ على ديمقراطيتها واحترام دستورها وقانونها".



وتابع "أكبر رأس في أمريكا يطعن فيه طولا وعرضا، ضربًا وأرضًا، وهناك اتهامات له تصل إلى الخيانة، فالمشهد الأمريكي يقول إننا أمام قدرة الديموقراطية على الدفاع عن نفسها وتحصين نفسها والانتصار على أي محاولات لكسرها"، متسائلًا "لماذا يصر هؤلاء على عزل ترامب قبل رحيله بأقل من أسبوع؟".



واستطرد "أمريكا تحاول ان تنقذ نفسها من العنصرية والشعبوية التى يمثلها ترامب، والرغبة في عزله تأتي في حرمانه من امتيازات مرحلة ما بعد الرئاسة الأمريكية، ثم يُحرم من التمثيل السياسى، وهناك خصوم من داخل حزبه لا يريدونه حتى يتصدروا المشهد بعد ذلك، وهناك الديمقراطيون الذين لا يريدون استمرار ترشحه لأنه من وجهة نظرهم يخرج أسوأ في ما في الشعب الأمريكي ولهذا هناك استمرار في محاولات محاكمة ترامب".

