وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تحتفل بعيد الختان (صور)

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أحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء بعيد الختان، حيث ترأس القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليكية بالغردقة، أن عيد الختان، وهو عيد يخص ختان السيد المسيح بالجسد؛ حسب وصية الله المقدسة بالإنجيل.



ونظمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خلال الاحتفال بعيد الختان القداس الالهي بكنيسة الغردقة وسط اجراءات احترازية مشددة، حيث تعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا فى يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.



وحضر القداس اعداد قليلة طبقا لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنعت الدخول المشاركين في القداس الا بارتداء الكمامة مع وجود مواد التعقيم المختلفة.