الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية عن دخول محمود حمادة نجم خط وسط براميدز ضمن حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك تحسبًا لرحيل فرجاني ساسي.


وأبدى البرتغالي جيمي باتشكيو إعجابه الشديد بقدرات محمود حمادة وقدرته على اللعب في المركزين 6 و8 على أرض الملعب.


ويسعى مسئولو الزمالك لجس نبض إدارة براميدز بشأن التعاقد مع محمود حمادة في الفترة المقبلة والتعرف على ثمنه مقابل الاستغناء عنه.


ودخل مسئولو الزمالك في الفترة الماضية في مفاوضات مع محمد عبد العاطي نجم خط وسط وادي دجلة ومحمد مجلي نجم خط وسط المقاولون العرب ولكن تعثرت المفاوضات.

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