الرجاء يواجه الجزيرة في ديربي مطروح بالقسم الثاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
يواجه فريق الرجاء بقيادة المدير الفني أبو العينين شحاته، نظيرة فريق، الجزيرة، بقيادة أحمد فكري، في ديربي مطروح في الثانية والنصف من عصر الخميس، بإستاد الجامعة بالأسكندرية بالجولة الثامنة للمجموعة الثالثة من القسم الثالث.

ويسعي الرجاء بقيادة أبو العينين شحاتة المدير الفني الجديد الذي تولي المسئولية خلفا لمحمد عبد السميع للفوز للهروب من مؤخرة الجدول حيث يمتلك فريق الرجاء 4 نقاط فقط من 7 مباريات حقق فيهم التعادل في 4 مباريات ، والخسارة في 3 جولات.

بينما يسعي الجزيرة بقيادة أحمد فكري الصغير لمواصلة النتائج الإيجابية والإنتصارات بعد فوزة الأخير علي بني عبيد بهدف نظيف ويملك من الرصيد 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات ويتبقي له مباراة مؤجلة مع مالية كفر الزيات ستقام الاثنين القادم.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قيرللأسمدة 15 نقطة
2- حرس الحدود 14نقطة
3- بلدية المحلة 13 نقطة
4- الأوليمبي 13 نقاط
5- كفر الشيخ 10نقاط
6- مالية كفر الزيات 10نقاط
7- دكرنس 9نقاط
8- الجزيرة مطروح 9 نقاط
9- فاركو 8 نقاط
10- سبورتنج 8نقاط
11- المنصورة 8 نقاط
12- دمنهور 7 نقاط
13- بني عبيد 5 نقاط
14- بيلا 5 نقاط
15- الرجاء 4نقاط
16- الحمام 4 نقاط

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