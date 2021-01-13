رسمياً .. لاعب بني سويف في صفوف الرجاء المطروحي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
نجح مجلس إدارة نادي الرجاء في التعاقد مع خالد الشيخ للعب بني سويف لمدة 6 شهور بعد رحيل اللاعب رسميا من صفوف بني سويف لتدعيم خط وسط الفريق لتحسين موقف الفريق .

وتعتبر الشيخ ثاني الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع إسلام الفولي لاعب الرجاء .

ويحتل الرجاء المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 7 جولات جمعهم من التعادل في 4 مباريات ، والخسارة في 3 مباريات.

ويواجه الرجاء شقيقة فريق الجزيرة المطروحي في إطار مباريات الجولة الثامنة بإستاد الجامعة بالأسكندرية.

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