رسمياً .. لاعب بني سويف في صفوف الرجاء المطروحي



وتعتبر الشيخ ثاني الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع إسلام الفولي لاعب الرجاء .



ويحتل الرجاء المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط من 7 جولات جمعهم من التعادل في 4 مباريات ، والخسارة في 3 مباريات.



ويواجه الرجاء شقيقة فريق الجزيرة المطروحي في إطار مباريات الجولة الثامنة بإستاد الجامعة بالأسكندرية.



نجح مجلس إدارة نادي الرجاء في التعاقد مع خالد الشيخ للعب بني سويف لمدة 6 شهور بعد رحيل اللاعب رسميا من صفوف بني سويف لتدعيم خط وسط الفريق لتحسين موقف الفريق .