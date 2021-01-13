بدء نوة "الفيضة الكبرى" بالإسكندرية بأمطار متفرقة على معظم الأنحاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم الإربعاء تساقط أمطار متفرقة في معظم الأنحاء، وفق موعد نوة الفيضة الكبرى مع بدء انخفاض لدرجات الحرارة.
وتبدأ نوة الفيضة الكبرى في منتصف يناير من كل عام، وتستمر لعدة أيام وتتسم بشدة الأمطار والرياح وانخفاض في درجات الحرارة.
وشهدت محافظة الإسكندرية منذ صباح الباكر اليوم تقلبات جوية من غيوم ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، ووفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية فأن النوة ستبدأ غدًا الخميس تي من المتوقع أن تبدأ نشاطها الخميس المقبل، وتستمر لنحو 5 أيام ويصاحبها أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

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