وزيرة التضامن: 3.5 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنهم وقعوا بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن إطلاق مشروع مصر الرقمية.



وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "تين"، أن التعاون مع وزارة الاتصالات مهم، حيث تحصل الأسر على الدعم من خلال مكاتب البريد.



وأكدت أنهم يعملون وفقًا للتوجيهات الرئاسية بالتواصل المستمر مع المواطنين بشكل إلكتروني والتحقق من بياناتهم، لافتة إلى أن كل من يشملهم برنامج تكافل يصل عددهم إلى 3.5 مليون أسرة، وستصل قريبًا إلى 5 ملايين.

