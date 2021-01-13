ترامب يدعو الأمريكيين للامتناع عن العنف والشغب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموطنين الأمريكيين للامتناع عن أعمال العنف والشغب، وذلك وسط دعوات أنصاره للتظاهر بالتزامن مع مناقشة الكونغرس لعزله من منصبه.

وجاء في بيان لترامب، نشره مكتب الناطق الصحفي باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "على ضوء التقارير حول مزيد من التظاهرات أدعو إلى ألا يكون هناك أي عنف أو مخالفات للقانون أو أي نوع من أنواع الشغب".

وأضاف ترامب: "هذا ليس ما أدافع عنه، وليس ما تقف أمريكا إلى جانبه. وأناشد جميع الأمريكيين للمساهمة في تخفيف التوترات والتهدئة. شكرا لكم".


ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية حول أن جماعات من مؤيدي ترامب تخطط لتنظيم احتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية وتنظيم مسيرة إلى مبنى الكابيتول في واشنطن في حال تمت تنحية ترامب من منصبه قبل انتقال السلطة المقرر في 20 يناير.

وقد صوت مجلس النواب اليوم الأربعاء لصالح عزل ترامب من منصبه بتهمة التحريض على العصيان، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها يوم 6 يناير قبيل اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول.

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