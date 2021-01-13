خبيرة علاقات تكشف سبب طلب المرأة الطلاق كثيرًا رغماً عن إرادتها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت ياسمين طلبة، خبيرة العلاقات الأسرية، إن المرأة في حاجة الى ثقة وبيئة آمنة، لكي تتحدث مع الرجل بصراحة كاملة، معقبة: "المرأة عايزة تشعر بالأمان عشان تتكلم مع زوجها بصراحة".

وتابعت "طلبة"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي،ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الزوجة التي تطلب الطلاق كثيرًا هدفها تهديد الزواج وتخويفة، لكي تشعره بوجود مشكلة، ويحدث ذلك بسبب عدم وجود حوار مفتوح بين الزوجين.

ولفتت إلى أن الشخصية النكدية غير قاصرة على المرأة فقط، ولكنها تشمل الطرفين، معقبة: "النكد عامل مشترك بين المرأة والراجل، ولا يوجد شخص منهما من الممكن أن نطلق عليه إله النكد".

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