1.033 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 9 اشهر من 2020





بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية 1.033 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 وذلك بحسب البيانات الصادرة اليوم عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء والتي اظهرت العديد من المؤشرات الايجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للدولة مع العالم خلال العام الماضي وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الاغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة "كورونا".





وتظهر البيانات التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات النشاط الكبير الذي شهدته الدولة في تجارة الصادرات "التصدير واعادة التصدير" والتي تفوقت على الواردات في خلال شهر سبتمبر الماضي بعدما بلغت قيمتها 76.35 مليار درهم ،مما يعزز من مكانتها كبوابة للتجارة في الشرق الاوسط ويرسخ من ريادتها تحديدا كمركز اقليمي لتجارة اعادة التصدير في المنطقة.





وتتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً واقليمياً في التجارة السلعية حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.





وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال العام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نموا بنسبة 5% .





وتعكس البيانات الصادرة عن المركزي الاتحادي للتنافسية والاحصاء حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة وذلك حسب النظام العام والذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقا للمتطلبات الدولية.





وتفصيلا فقد بلغت قيمة واردات الدولة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2020 نحو 572.888 مليار درهم في حين وصلت قيمة الصادرات 191.322 مليار درهم واعداة التصدير 269.104 مليار درهم.





وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين للدولة فقد تصدرت الصين المركز الاول حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 124.45 مليار درهم تلتها المملكة العربية السعودية بـ 90.8 مليار درهم ثم الهند بـ 70 مليار درهم والولايات المتحدة بـ 60 مليار درهم و سويسرا بـ 41 مليار درهم.





وبلغت قيمة تجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2020 .. " 153 " مليار درهم في حين وصلت مع الدول العربية الاخرى الى " 101.5 " مليار درهم والدول الآسيوسية غير العربية 390.77 مليار درهم والدول الافريقية غير العربية 103.38 مليار درهم والدول الاوروبية 187 مليار درهم تقريبا والدول الامريكية 88.5 مليار درهم.





وعلى جانب اجمالي تجارة الدولة غير النفطية لاهم السلع فقد تصدرت تجارة الذهب القائمة بقيمة بلغت 182 مليار درهم تقريبا تلاها تجارة اجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة بلغت 105 مليارات درهم وتجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 45.6 مليار درهم.