محافظة الإسكندرية تنفي إقامة كافتيريات أمام محكمة المنشية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
نفت محافظة الإسكندرية في بيان لها اليوم الإربعاء بأنه لا صحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحي الجمرك، مؤكدةً أن الأعمال التي تتم الآن هى لمشروع الحماية البحرية بطول ٨٥٠ متر التى تتم بالمنطقة وتنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء.
وأن هذه الأعمال بهدف حماية السور التاريخي للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوات.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أية أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ 40 دقيقة

حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ 42 دقيقة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

10:00 م

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض