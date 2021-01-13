محافظة الإسكندرية تنفي إقامة كافتيريات أمام محكمة المنشية

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نفت محافظة الإسكندرية في بيان لها اليوم الإربعاء بأنه لا صحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحي الجمرك، مؤكدةً أن الأعمال التي تتم الآن هى لمشروع الحماية البحرية بطول ٨٥٠ متر التى تتم بالمنطقة وتنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء.

وأن هذه الأعمال بهدف حماية السور التاريخي للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوات.



وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أية أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.

