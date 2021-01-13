بريطانيا تعتزم نقل بعض مصابي كورونا إلى الفنادق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر

 أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن (هيئة الخدمات الصحية الوطنية) تنظر في نقل بعض المرضى المُصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى الفنادق من أجل تخفيف الضغط الشديد على المستشفيات.

 

وشدد وزير الصحة البريطاني -حسبما نقلت عنه صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- على أنه "من المستحيل" معرفة الموعد المحدد لتخفيف قيود الإغلاق الكامل.

 

وأكد هانكوك أن الحكومة البريطانية سوف تنظر بعين الاعتبار في "جميع حالات الطوارئ"، إذ أن المستشفيات في جميع أنحاء إنجلترا تقوم بعلاج 35 ألف مريض بفيروس كورونا، محذرا من أن الأسابيع القادمة سوف تكون "الأسوأ" على قطاع الخدمات الصحية نظرا لتفشي الوباء.

جدير بالذكر أن تصريحات وزير الصحة البريطاني جاءت بعد تعليقات لصحيفة (ذا جارديان) البريطانية جاء بها أن آلاف المرضى قد يتم إرسالهم إلى منازلهم وإلى الفنادق من أجل إخلاء أسرّة لأولئك الذين يعانون من إصابتهم بفيروس (كورونا).

 

وأكد الوزير البريطاني أن 35 ألف مريض بـ(كورونا) يعالجون فى المستشفيات البريطانية مقارنة بنحو 21 ألفا خلال الموجة الأولى من الوباء، وأوضح أن خدمة الصحة الوطنية تواجه ضغوطا هائلة ويتطلع المسئولون الصحيون بشتى الطرق إلى تخفيف هذه الضغوط ورفع العبء عن كاهل الأطباء، ولفت إلى أن بعض المرضى يحتاجون إلى "رعاية الجلوس" ولا يحتاجون في الواقع إلى أن يكونوا في سرير المستشفى، مشيرا إلى تحذيرات مديري الصحة من أن الوباء قد يبلغ ذروته فى فبراير القادم.

 

وبموجب خطة "المنزل والفنادق"، من المتوقع أن تلعب العائلات دورًا رئيسيًا في مراقبة المرضى ورعايتهم.. وأوضحت "خدمة الصحة الوطنية" أنه من الممكن توفير 5 آلاف سرير في دور رعاية وفنادق، وأكدت موافقة وزير الصحة مات هانكوك توفير الدعم والموارد اللازم لإنجاح الخطة التى من المتوقع استمرار تطبيقها حتى الأول من أبريل المقبل.

 

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

منذ أقل من نصف ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

منذ ثلث ساعة

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

08:59 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

08:31 م

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

07:58 م

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض