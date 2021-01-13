رئيس مجلس الدولة يندب المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

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أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، القرار رقم 52 لسنة 2021، بندب المستشار أحمد مناع للعمل أمينا عاما لمجلس النواب.



ونصت المادة الأولي من القرار علي ندب المستشار أحمد عزت أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب اعتبارا من 12 يناير الجاري وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني.





ونصت المــادة الثانيـة على تنفيذ المستشار طة كرسوع نائب رئيس مجلس الدول الأمين العام هذا القرار.

