الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

تترقب جماهير وعشاق الزمالك حسم مصير النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقده خلال الموسم الجاري.

 

مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن هناك اتجاه قوي داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء للإبقاء على التونسي فرجانى ساسي لاعب خط وسط الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

 

وأوضح المصدر أن هناك حالة غضب شديدة من اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، من النجم التونسي فرجاني ساسي بعد مماطلته في التجديد.

 

وأكد المصدر أن هناك جلسة مرتقبة بين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، وساسي بمجرد عودته من تونس مباشرة، وفي حالة رفضه التجديد سيتم الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم حتى لو رحل مجانا.

 

الجدير بالذكر أن لجنة الكرة بنادي الزمالك كانت قد رفضت  شروط ساسي لتجديد عقده، لاسيما وأنه طلب الحصول على 2 مليون يورو في الموسم.

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