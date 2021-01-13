نجم أرسنال يوافق على الانتقال للدوري الألماني

ذكر تقرير صحفي إنجليزي، أن مهاجم أرسنال الشاب فلوريان بالوجون، في طريقه لمغادرة النادي اللندني.

وحسب ما نشره موقع "Football Insider" فإن اللاعب وافق على الإنضمام لنادي لايبزيج الألماني، في صفقة إنتقال حر، حيث ينتهي عقده في الصيف القادم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، في 7 مباريات مع الفريق الأول لأرسنال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

بالوجون صاحب الأصل النيجيري، ولد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويملك جنسيتها، وكذلك الجنسية الإنجليزية.