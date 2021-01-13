ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة بيلباو في كأس السوبر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في غياب واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الملكي يوم غداً الخميس امام أتلتيك بيلباو لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الأسباني.


وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن زيدان قد تلقى ضربة موجعة خلال الساعات الماضية بعد أن أكدت الأشعة إستمرار إصابة الدولي الاسباني داني كارفخال بشد في العضلة الخلفية للساق اليمنى.


وبذلك سيخوض الريال مواجهة الغد معتمداً على الظهير الأيمن الحالي للملكي فاسكيز فيما سيكون ناتشو فيرنانديز على مقاعد البدلاء .

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