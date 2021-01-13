أسواق المال الإماراتية تواصل مسيرتها الخضراء لليوم الرابع على التوالي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر

حافظت أسواق المال الإماراتية لليوم الرابع على التوالي على مسيرة صعودها الأخضر بعد استئناف عمليات التداول القوية على شريحة من أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وواصلت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة رفد رصيدها بالمكاسب التي وصلت خلال الجلسة الى نحو 5.3 مليار درهم مما رفع من اجمالي مكاسبها الى 20.3 مليار درهم في ختام اليوم الرابع من التعاملات.

وشارف المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على اختراق مستوى 5300 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 0.62% بالغا 5290 نقطة فيما واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي صعوده بالغا 2721 نقطة بزيادة نسبتها 0.74% بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم التي قادت النشاط في الأسواق فقد عاد سهم اعمار العقارية المدرج في سوق دبي المالي للصعود بقوة بالغا 4.08 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 82 مليون درهم ،وانعكس ذلك على أداء بقية اسهم شركات المجموعة ومنها سهم اعمار للتطوير المرتفع الى 3.09 درهم بالإضافة الى سهم اعمار مولز 1.95 درهم.

وفي قطاع البنوك صعد سهم بنك الامارات دبي الوطني الى 11.45 درهم الى جانب سهم بنك دبي الإسلامي 4.98 درهم.

وفي سوق العاصمة قفز سهم بنك ابوظبي الأول الى 14.06 درهم للمرة الأولى منذ فترة طويلة ،كما ارتفع سهم اتصالات الى مستوى 17.66 درهم ،وسجل سهم ادنوك للتوزيع نشاطا جيجا مغلقا عند 3.90 درهم في حين اغلق سهم العالمية القابضة عند 42.2 درهم.

وبلغت قيمة التداولات في الأسواق 731 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 300 مليون سهم نفذت من خلال 6563 صفقة.

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