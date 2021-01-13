محافظ الإسكندرية يتابع اللمسات الأخيرة بالصالة المغطاة في برج العرب إستعدادا لكاس العالم لكرة اليد

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللمسات الأخيرة لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021". بالصالة المغطاة ببرج العرب.



حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية ووضع أعلام ال٣٢ دولة المشاركة في البطولة داخل الصالة وبالطرق والشوارع المؤدية إلي الاستاد.



وأكد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية علي مدار أيام البطولة، وذلك لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.



هذا وواصلت اليوم عدد من الفرق المشاركة في البطولة مجموعة الإسكندرية؛ فرق كرواتيا، وبيلا روسيا، واليابان، سلوفينيا، انجولا، تدريباتها بالصالة المغطاة ببرج العرب.



جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.

