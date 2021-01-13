شجاعة فتاة.. فلسطينية ترفع حذائها بوجه جنود الاحتلال

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تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة فلسطينية وهي تقوم برفع حذاءها بوجه عدد من جنود شرطة الاحتلال الصهيوني في مدينة الناصرة.

حيث كان رفع الحذاء احتجاجًا على وجود نتنياهو بالمدينة ورفضها لما تقوم به قوات الإحتلال بالأراضي المحتلة.