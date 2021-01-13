نشأت الديهي: رئيس وزراء إثيوبيا في مأزق لهذا السبب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اشتباكات وتدخلات من الجيش الإثيوبي في السودان، والجيش السوداني يعيد انتشاره على أرضه وحدوده وفقًا لاتفاقية 1902.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في السودان ينذر بالخطر وينذر بكارثة بين دولتين من دول حوض النيل، فإثيوبيا دولة مزعجة لجيرانها وتنتج أزمات ومشاكل، فهي شلت أزمة سد النهضة، وتدخل في نزاع مسلح مع الجانب السوداني الشقيق، وفي نزاع مسلح في الداخل مع إقليم التيجراي.

وأوضح أن الخارجية السودانية وصفت اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للحدود السودانية بالخطير والغير مبرر وعواقبه ستكون خطيرة، مشيرًا إلى أن هناك طائرة عسكرية سودانية انفجرت صباح اليوم بالقرب من الحدود الإثيوبية مما أدى لاحتراق الطائرة ونجاة طاقمها.

وأكد، أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، في مأزق حقيقي، فهو أمام خيارين أحلاهم مر إما الدخول في حرب مع السودان والتي ستكلفه الكثير، حيث سيلجأ الجانب السوداني لفتح حدوده أمام قبائل التيجراي، وهذا يعني سقوط أبي أحمد حال حدوثه، بينما الحل الأَمر الاتفاق مع السودان وإعادة أرضهم لهم وفقًا للقانون الدولي ولاتفاقية ترسيم الحدود عام 1902، وحال حدوث ذلك سينقلب عليه قبائل الأمهرا التي تسنده حاليًا ويشكلوا 26% من السكان في إثيوبيا، وجميع قادة الجيش الذين يسندوه أمام التيجراي من قبائل الأمهرا.

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