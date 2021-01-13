قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يدرس رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، الرحيل عن صفوف الفريق السماوي وانتهاء تجربته في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.


وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، أن الاعب يبحث العودة للاحتراف الخارجي في أوروبا، فى ظل الضغوطات الكبيرة التى يعيشها بالوقت الحالى مع السماوي.


وأوضح المصدر أن رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، طلب من وكيل أعماله البحث عن عرض خارجى له فى نهاية الموسم الحالى، للرحيل عن الدوري المصري في ظل حالة التربص من قبل جماهير الأهلي.


الجدير بالذكر أن بيراميدز كان قد تعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق في صفقة ضخمة لمدة خمسة مواسم مقابل 100 مليون جنيه في الموسم.

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