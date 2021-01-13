الديهي: هناك تغير في شكل البرلمان المصري.. والعضوية تكليف وليست تشريف (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه بالأمس كان يوم مفصلي وتاريخي حيث شهد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، مشددًا على أن الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أدارت الجلسة الافتتاحية ببراعة وحنكة متوقعة، وتم انتخاب المستشار حنفي الجبالي، رئيسيًا لمجلس النواب الجديد، مشددًا على أن الجبالي في كلمته عقب فوزه برئاسة المجلس أعاد للغة العربية بهاءها على منصة البرلمان المصري، مهنأ رئيس البرلمان الجديد وأعضاء المجلس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه شعر خلال متابعته للجلسة الافتتاحية أن هناك تغيير حدث في شكل البرلمان، فهذا برلمان شبابي وهناك تدفق لدماء جديدة، وهذا هو الطريق السليم لاكتشاف مواهب برلمانية، حيث أن البرلمان به أكبر تمثيل للمرأة والشباب وممثل بحق لجميع فئات الشعب المصري.

وشدد، على أن عضوية البرلمان تكليف وليس تشريف، فهي عمل سياسي صعب ويحتاج لجهد كبير، داعيًا لجميع أعضاء البرلمان بالتوفيق، مناشدًا بإتاحة الفرصة للبرلمان للقيام بدوره وتفريغ طاقات الشباب الموجودة به وإخراج أفضل ما فيه، معقبًا على انتقاد أعضاء البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية، قائلًا: "بلاش نفسنة".

ووجه رسال لأعضاء البرلمان الجديد، قائلًا: "مصر تواجه أعته التحديات في تاريخها، ساعدوا أمتكم على الخروج من هذه التحديات ونحن مرفوعي الرأس، مع الرقابة على الحكومة دون اشتباك أو ارباك".

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