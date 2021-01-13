عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن محاولة مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإقناع نجم القلعة البيضاء بالبقاء وعدم الرحيل.


وعلم الفجر الرياضي من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة البيت الأبيض أن الفريق يسعى للإحتفاظ بخدمات مصطفى محمد وعدم تركه يرحل لسانت إيتيان الفرنسي.


في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب خلال الفترة الماضية رغبة كبيرة في الخروج لخوض تجربة الإحتراف في سن مبكر على غرار محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان الجانرز

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد سانت إيتيان الفجر الزمالك

أخبار تهمك

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ريال مدريد يخطط لضم هدف زيدان السابق

منذ 40 دقيقة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ 38 دقيقة

حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس 19 مارس: عرض ضخم لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل هداف الأبيض.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

سموحة يحاول عرقلة رحيل نجم الأهلي للاحتراف

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يتحرك لتعديل عقد الهداف من أجل اقناعه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

07:58 م

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

06:30 م

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض