عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن محاولة مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإقناع نجم القلعة البيضاء بالبقاء وعدم الرحيل.









وعلم الفجر الرياضي من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة البيت الأبيض أن الفريق يسعى للإحتفاظ بخدمات مصطفى محمد وعدم تركه يرحل لسانت إيتيان الفرنسي.









في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب خلال الفترة الماضية رغبة كبيرة في الخروج لخوض تجربة الإحتراف في سن مبكر على غرار محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان الجانرز



