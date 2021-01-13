مؤسسة مبادرة دعم المرأة السيناوية: البنت المصرية قادرة على النجاح في أي مكان (فيديو)



وأشارت إلى أنها بدأت في البداية بالرد على التليفونات، وبدعم الأهل تدرجت في المناصب حتى أصبحت مساعدة مدير عام، ومديرة تدريب بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.



قالت شيرين الهواري، مؤسسة مبادرة دعم المرأة السيناوية، إن فكرة مبادرة "اطوري وامسكي في حلمك" بدأت منذ 15 عاما، لافتة إلى أنها كانت تريد أن تثبت للناس بأن البنت المصرية قادرة على النجاح في أي مكان.ولفتت "الهواري" خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أنها عملت على تفعيل دور المرأة في المجتمع السيناوي، من خلال دعم عمل المرأة في المنزل، وتسويق منتجاتها من خلال إنشاء معارض في الفنادق بشكل مجاني تمامًا، خاصة ان الفنادق سياسية للخدمة المجتمعية.وتابعت أنها عندما قامت بزيارة شرم الشيخ في البداية قررت العمل في السياحة من أول لحظة، وهذا الامر مثل صدمة كبيرة لأهلها، خاصة أنها لم تكمل تعليمها من اجل العمل في السياحة، معقبة:" انا كنت في كلية تربية أطفال، ومكنتش عايز أكون مدرسة، انا كنت عايزة أعمل في السياحة، وبعد كده حصلت على كلية سياحة وفنادق من خلال التعليم المفتوح".