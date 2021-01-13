بموافقة زيدان.. يوفيتش يعود إلى إينتراخت فرانكفورت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم فريدي بوبيتش استعارة مهاجمه السابق الدولي الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد الإسباني حتى الصيف المقبل.

وقال بوبيتش في تصريح لقناة "سكاي" الألمانية قبل مباراة فريقه ضد مضيفه باير ليفركوزن في الدور الثاني من مسابقة الكأس المحلية : لوكا يوفيتش سيعار لنا حتى الصيف. لا يزال يتعين علينا ترتيب بعض التفاصيل مثل الفحص الطبي. نأمل أن يعود إلى صفوفنا قريبا جدا.

وتألق يوفيتش (23 عاما) بشكل لافت مع إينتراخت فرانكفورت موسم 2018-2019 حيث سجل على الخصوص 17 هدفا في البوندسليغا.

وتعاقد ريال مدريد مع الموهبة الصربية حتى عام 2025، لكنه لم ينجح أبدًا في تأكيد الآمال التي وضعها فيه الفريق الملكي الذي أنفق 60 مليون يورو لجلبه صيف 2019.

واعتمد مدرب ريال مدريد نجمه السابق زين الدين زيدان في مناسبات قليلة على يوفيتش (5 مباريات منها ثلاث مرات فقط أساسياً هذا الموسم في كل المسابقات دون أن يسجل أي هدف)، في ظل تألق مواطنه كريم بنزيمة.

ومنذ انتقاله الى النادي الملكي العام قبل الماضي، سجل يوفيتش هدفين وصنع مثلهما في 32 مباراة في جميع المسابقات.

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز التاسع في الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بعد 15 مرحلة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط لضم هدف زيدان السابق

منذ 37 دقيقة

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ 35 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

07:58 م

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

06:30 م

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض