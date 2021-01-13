خروج اضطراري لمتصدر الدراجات النارية في داكار السعودية 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

حقق المتسابق يزيد الراجحي فوزه الثاني على أرض المملكة في داكار السعودية 2021م، بتصدره ترتيب الجولة العاشرة في فئة السيارات، فيما جاء القطري ناصر العطية ثانياً، بفارق دقيقتين وأربع ثوان، بينما حلّ الفرنسي ستيفان بيتر هانسيل ثالثاً.

وحافظ بيتر هانسيل على المركز الأول في الترتيب العام للسيارات، بينما يأتي من بعده العطية، ثم كارلوس ساينز ثالثاً، وذلك بنهاية المرحلة العاشرة التي انطلقت اليوم الأربعاء من نيوم، وانتهت في العلا، وامتدت لمسافة 583 كيلومترا، منها 342 كيلومترا مرحلة خاصة.

وفي فئة الدراجات النارية، سيطر فريق هوندا على المراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدر بطل النسخة السابقة الأمريكي ريكي برابيك ترتيب المرحلة العاشرة، بزمن وقدره 3 ساعات و12 دقيقة و33 ثانية، وحلّ زملاؤه بالفريق الإسباني خوان باريدا بورت والأرجنتيني كيفن بينافيديس في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وشهدت مرحلة اليوم خروجاً اضطرارياً للتشيلي خوسيه إغناسيو، الذي كان في صدارة الترتيب العام، وذلك بعد تعرضه لإصابة، حيث كان الفريق الطبي في انتظاره عند خط النهاية، لمعاينة حالته بعد الحادثة التي أجبرته على الانسحاب، ليستمر بينافيديس في صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية، وبرابيك في المركز الثاني بفارق 51 ثانية فقط، بينما أصبح البريطاني سام ساندرلاند ثالثاً، بعد خروج التشيلي كورنيخو فلوريمو من السباق.

وفي فئة الدراجات الرباعية، خطف التشيلي إيتالو بيدمونتي صدارة هذه المرحلة بفارق دقيقتين و25 ثانية عن صاحب المركز الثاني الأرجنتيني مانويل أندوخار، وحلّ الفرنسي ألكساندر جيرو ثالثاً بفارق دقيقتين و57 ثانية.

وبذلك يستمر الأرجنتيني مانويل أندوخار في صدارة الترتيب العام، والفرنسي ألكساندر جيرو ثانياً وإنريكو في المركز الثالث.
وفاز التشيكي مارتن ماسيك للمرة الثانية على التوالي في فئة الشاحنات، بزمن وقدره 3 ساعات و13 دقيقة وثانيتان، كما حلّ الروسيان ديميتري سوتنيكوف وآيرات مارديف في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ليواصل الروس احتلال المراكز الثلاثة الأولى للترتيب العام، بوجود سوتنيكوف في الصدارة بفارق 47 دقيقة وثانيتين عن مواطنه أنطون شيبالوف، وحلّ مارديف في المركز الثالث.

وتصدّر الروسي سيرجي كارياكين فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، بفارق 29 ثانية عن الأمريكي أوستن جونز، كما حلّ البولندي ميشال جوكزال في المركز الثالث، وبذلك يواصل التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارته للترتيب العام، وجونز ثانياً، والبولندي أرون دومزالا في المركز الثالث.

ويستمر غداً مسار رالي داكار في الاتجاه جنوباً في المرحلة الحادية عشرة - قبل الأخيرة -، التي تبدأ من العلا وتنتهي في ينبع، وتمتد لمسافة 557 كيلومترا، منها 511 كيلومترا مرحلة خاصة، ما يجعلها أطول المراحل الخاصة في رالي داكار السعودية 2021م، حيث تتميز مرحلة الغد بكثافة الكثبان الرملية لمسافة تمتد قرابة الـ 100 كيلومتر، وهو ما قد يزيد من الفوارق الزمنية بين المتسابقين.

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