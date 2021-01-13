"البنك الأوروبي" يقرض شركة الكهرباء الأردنية 100 مليون دولار

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم تمويل لشركة الكهرباء الأردنية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها في التغلب على القيود على رأس المال العامل من خلال استبدال تمويل الدين قصير الأجل الذي اقترضته الشركة خلال الذروة الأولى لأزمة كورونا في فصل الربيع بتسهيل مالي أطول مدى.

وقال البنك في بيان صحافي، اليوم الاربعاء، إنه وبتمويل من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة الكهرباء الوطنية من خلال برنامج تدريب في موقع العمل لتعزيز الفرص الوظيفية للمحترفين من النساء والشباب والاستفادة من فرصة هذا الدعم المتعلق بالجائحة لبناء قطاع طاقة أكثر شمولاً.

يشار إلى أن الأردن أطلق عام 2014 برنامجاً طموحاً للغاية للطاقة المتجددة، وبحلول 2020 تخطى الأردن هدفه الأصلي بإنتاج 10 بالمئة من الطاقة المتجددة، ووصلت هذه النسبة الآن إلى 20 بالمئة، ويعمل حالياً للوصول إلى 30 بالمئة بحلول 2030.

وتعد الشركة لاعباً رئيساً في قطاع الطاقة، وتمتلك وتشغل نظام نقل الكهرباء، وهي محورية في تحول الأردن للطاقة المتجددة وتستخدم التمويل الخاص والمهارات للاستفادة من مصادر البلاد من الرياح والشمس.

وقدم البنك الأوروبي منذ بدء عملياته في الأردن عام 2012 ما يقرب من 4ر1 مليار يورو لـ 58 مشروعاً، من بينها أكثر من 535 مليون يورو على شكل 14 قرضاً لمشاريع في قطاع الطاقة الأردني.

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