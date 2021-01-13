تحليل مباراة الزمالك والمصري ورسالة قوية إلى زيزو ومصطفى محمد

يعرض لكم موقع الفجر الرياضي الحلقة الثانية من برنامج خمسة تاكتيكس والذي يقدمه المحلل الرياضي محمد ناصف.





ويأتي في تلك الحلقة تحليل شامل لمباراة نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري.





وتتضمن الحلقة الحديث عن مفاتيح جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك للتغلب على الفريق البورسعيدي والحد من خطورة الأجنحة التي يعتمد عليها علي ماهر.





كما يأتي في الفقرة الثانية من الحلقة رسالة حول موضوع مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وحديث السوشيال ميديا عن الثنائي في الفترة الأخيرة.





ويرسل محمد ناصف رسالة خاصة لثنائي الزمالك يمكنكم مشاهدتها في الحلقة.



