تحليل مباراة الزمالك والمصري ورسالة قوية إلى زيزو ومصطفى محمد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
يعرض لكم موقع الفجر الرياضي الحلقة الثانية من برنامج خمسة تاكتيكس والذي يقدمه المحلل الرياضي محمد ناصف.

ويأتي في تلك الحلقة تحليل شامل لمباراة نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري.

وتتضمن الحلقة الحديث عن مفاتيح جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك للتغلب على الفريق البورسعيدي والحد من خطورة الأجنحة التي يعتمد عليها علي ماهر.

كما يأتي في الفقرة الثانية من الحلقة رسالة حول موضوع مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وحديث السوشيال ميديا عن الثنائي في الفترة الأخيرة.

ويرسل محمد ناصف رسالة خاصة لثنائي الزمالك يمكنكم مشاهدتها في الحلقة.

أخبار تهمك

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 7 ساعات

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم هدف زيدان السابق

منذ 42 دقيقة

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ 40 دقيقة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

07:58 م

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

06:14 م

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

06:30 م

الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض