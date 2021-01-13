المرغني لـ"خاطر": "عشرة العمر و صديق المشوار"

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نشر الفنان حمدي المرغني، نجم مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع بينه وبين الفنان الكوميدي مصطفي خاطر، معلقا عليها قائلا:" عشرة العمر وصديق المشوار".

ومن الجدير بالذكر أن الفنانين صديقين منذ فترة الدراسة الجامعية، كما جمعهم العدد من الاعمال الفنية من بينهم مسلسل "نيلي وشيريهان".