المرغني لـ"خاطر": "عشرة العمر و صديق المشوار"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
نشر الفنان حمدي المرغني، نجم مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع بينه وبين الفنان الكوميدي مصطفي خاطر، معلقا عليها قائلا:" عشرة العمر وصديق المشوار".
ومن الجدير بالذكر أن الفنانين صديقين منذ فترة الدراسة الجامعية، كما جمعهم العدد من الاعمال الفنية من بينهم مسلسل "نيلي وشيريهان".

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