المرغني لـ"خاطر": "عشرة العمر و صديق المشوار"
الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:11 م
هالة الشحات
نشر الفنان حمدي المرغني، نجم مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع بينه وبين الفنان الكوميدي مصطفي خاطر، معلقا عليها قائلا:" عشرة العمر وصديق المشوار".
ومن الجدير بالذكر أن الفنانين صديقين منذ فترة الدراسة الجامعية، كما جمعهم العدد من الاعمال الفنية من بينهم مسلسل "نيلي وشيريهان".
ومن الجدير بالذكر أن الفنانين صديقين منذ فترة الدراسة الجامعية، كما جمعهم العدد من الاعمال الفنية من بينهم مسلسل "نيلي وشيريهان".