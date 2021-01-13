نشأت الديهي: مصر تشهد ثورة حقيقية في مجال توطين الصناعة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم المدير العام التنفيذي لشركة سيمنز، ونائب الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بإجمالي أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، والذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 15 محطة، بطول 460 كم، على أن يتم تنفيذه خلال عامين.

ونوه، بأن هذا ليس مجرد وسيلة نقل، وإنما وسيلة لتوطين مشروعات جديدة على جانبي الطريق ونقل حركة التجارة والمواطنين من أقصى الشرق لأقصى الشمال، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تطبيق لفكرة التنمية عبر الطرق ووسائل النقل.

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم أيضًا، بيتر لورسن مالك رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، لافتًا إلى أن الاجتماع تضمن التباحث حول نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

واعتبر، أن ما يحدث في مصر ثورة حقيقية في مجال توطين الصناعة.

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