الديهي: حفل افتتاح مونديال اليد يليق بمصر.. وإقامة البطولة تحدي لكورونا (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد تتم في ظل ظروف غاية في الصعوبة حيث جائحة كورونا والعالم اجمع منكفئ على نفسه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن حفل افتتاح البطولة الذي انطلق منذ قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يليق بالبطولة وبمصر، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في كلمة له على هامش الافتتاح أن مصر تتحدى كورونا وتقدم رسالة للعالم انها قادرة على التعايش في ظل ظروف كورونا.

واعتبر أن موافقة مصر على اقامة البطولة باهتمام من رئيس الدولة لأصغر مسئول عن البطولة رسالة أننا قادرون حقًا على التعايش حتى في ظل الموجة الثانية العنيفة لكورونا، وأن مصر قادرة على مجابهة التحديات، وتطبيق اجراءات احترازية غير مسبوقة دون حضور للجمهور والصحفيين، للحفاظ على سلامة اللاعبين، وخروج البطولة بشكل يليق بالدولة المصرية.

ونوه، بان هذه البطولة أول بطولة عالمية تتم في العالم أجمع عقب ظهور جائحة كورونا، وتشهد استضافة 32 فرق بوفودها داخل مصر، بما يؤكد أننا قادرون على العمل تحت ضغط، حال توافر الدعم الحكومي والإرادة السياسية.

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