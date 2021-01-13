محافظ الفيوم يوجه بسرعة استكمال بيانات خطط التطوير لمركزي أطسا ويوسف الصديق بناءً للنماذج المعدة سلفاً

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استعدادًا للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية



محافظ الفيوم يتابع الخطوات النهائية لوضع خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق





"الأنصاري" يشدد على ترتيب الأولويات لتحقيق أقصى استفادة للقرى المستهدفة بالمركزين





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الخطوات النهائية لوضع خطط التطوير لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، استعدادًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ ربيع محمد عبد البصير مسئول المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية بوزارة التنمية المحلية لمحافظة الفيوم، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومديري التخطيط بالقطاعات المشاركة بالمبادرة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المحافظ، للوقوف على المراحل النهائية لخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ـ ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ ومناقشة آليات استكمال كافة البيانات تبعًا لنماذج الجداول المعدة سلفًا، ووسائل التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.



وأكد المحافظ على سرعة إعداد التعديلات اللازمة لاستكمال كافة البيانات لوضع الخطط على بيانات دقيقة ونماذج تفصلية، مشددًا على مراجعة مطالب كافة القطاعات بالمركزين ورصد الاحتياجات الفعلية، لبيان الصورة النهائية لوضع الخطة بما يحقق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى أهمية استيعاب المشهد لعدم الازدواجية خلال وضع خطط التطوير، مؤكدًا على الفصل بين ما تم إدراجه بالخطط الاستثمارية للمحافظة بالفعل وما لم يدرج لإضافته بخطط تطوير القرى بمركزي إطسا ويوسف الصديق.



واستمع محافظ الفيوم لعرض تفصيلى، من مسئول المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية بوزارة التنمية المحلية لمحافظة الفيوم، بشأن عدد من الملاحظات الخاصة باستيفاء بعض بيانات جداول حصر القطاعات والاحتياجات، وتمثلت في أن العمل يتم من خلال نماذج محددة لملء البيانات، بهدف التنمية المتكاملة لقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، لتحقق المبادرة الرئاسية لتنمية القرى المستهدفة المأمول منها بالفعل، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأضاف مسئول المبادرة الرئاسية لمحافظة الفيوم، بأنه يجب البدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا كالصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم، في إطار استراتيجية واضحة وتوصيف متكامل واحتياج واقعي، بناءً على بيانات دقيقة، ومراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.



وتابع مسئول المبادرة الرئاسية، بأنه يجب تحديد معايير التطوير والرجوع للجهات المتخصصة لمعرفتها، ورصد المشروعات المتعثرة، فضلًا عن اعداد بيانين أحدهما قطاعي والآخر جغرافي لرصد كافة الاحتياجات الملحة للمواطنين بقرى المركزين، مع وصف المركزين وموقف الخدمات بهما لتوجيه التمويل بالشكل الأمثل، وتحديد سمات كل مركز ومقوماته وخصائصه وعدد الوحدات المحلية والقرى الرئيسية به وتوابعها، وعدد السكان والنسب المستهدفة، وذلك من خلال التنسيق بين لجنة التخطيط المحلي بالديوان العام للمحافظة ومديري التخطيط بمختلف القطاعات المشاركة في وضع خطط التطوير.



ولفت مسئول المبادرة الرئاسية إلى وضع مناطق الكثافات السكانية العالية والامتداد العمراني في الاعتبار، وخصائص كل مركز من المركزين من خلال رصد الخدمات المقدمة بهما ومقومات الاستثمار والبنية الأساسية، مع تحديد بيان بالخطة الاستثمارية لمركزي إطسا ويوسف الصديق لعام 20202021، وحصر أصول الدولة غير المستغلة بهما، وإعداد جداول البيانات بشكل دقيق للمركزين خلال اليوم والغد، موضحًا به القطاع ووصف المشروع ومصدره وتكلفته التقديرية وعدد السكان المستهدفين والتاريخ المتوقع لبدء التنفيذ، وموقف أرض المشروعات المزمع إنشاؤها أو الجاري تنفيذها أو العالقة، وإجرءات تخصيص تلك الأراضى، وإعداد ملف بسمات وخصائص كل مركز من المركزين خلال الأسبوع القادم.