ريال مدريد يخطط لضم هدف زيدان السابق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد سامي

يريد نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون، دخل اهتمامات ريال مدريد مرة أخرى في الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد ينافس أي سي ميلان، من أجل الحصول على خدمات لوكاس باكيتا في يناير 2019، لكن الروسونيري حسم الصفقة لصالحه بتقديم مبالغ مالية أكبر لنادي فلامنجو البرازيلي.

واصبح لوكاس باكيتا احد الأعمدة المهمة في ليون منذ انتقاله في صيف 2020، مما جعل النادي المدريدي يفكر في التعاقد معه بعدما أصبح ضمن أفضل لاعبي الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأتمت الشبكة: ان رئيس الكشافة في ريال مدريد، أمر بإعادة مراقبة باكيتا، بعد تقديمه مستويات عالية في ليون، وقد يعود الميرنجي لمحاولة التعاقد معه في الصيف المقبل.

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