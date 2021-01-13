بعد رحيل والداته.. حسن الرداد يطالب جمهوره بالدعاء لها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان حسن الرداد عن حزنه الشديد لرحيل والدته التي رحلت عالمنا منذ أيام.

ونشر حسن فيديو لهما يتضمن مجموعة صور تجمعهما ، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق قائلاً:"اللهم ارحمك يا ماما فادبة ، ارجو الدعاء لوالداتي السيدة فادية الرداد".

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.

يشار إلى أن حسن الرداد تعاون مؤخرًا مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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