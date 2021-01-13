الطاقة الأميركية تعلن تراجع مخزونات الخام وارتفاع الوقود

تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.





انخفضت مخزونات الخام 3.2 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من يناير كانون الثاني إلى 482.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.3 مليون برميل. وهبط مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما مليوني برميل الأسبوع الماضي.





وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 274 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.





ونمت مخزونات البنزين الأمريكية 4.4 مليون برميل إلى 245.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 2.7 مليون برميل.





وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.8 مليون برميل إلى 163.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 2.7 مليون برميل.





زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.