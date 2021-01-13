أحمد زكريا ينتهي من تسجيل ميني ألبوم جديد.. تعرف على التفاصيل!

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انتهي الفنان أحمد زكريا، من تسجيل ميني البوم جديد يضم خمس اغاني والذي من المقرر بدء طرحهم مع احتفالات عيد الحب.



وأكد احمد، في تصريح خاص ل'الفجر الفني" أنه تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم صابر كمال و بلال سرور و رامي سمير

وتامر علي وجمال الخولي ومحمود انور و محمد شفيق وعدد كبير من نجوم التلحين.



وكان قد شارك أحمد زكريا، مؤخرا لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مسلسل "الوتر"، والذي ناقش من خلال قضية تجارة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال وايضا حققت أغنيته الأخيرة عشرة علي عشرة نجاحا كبيرا.