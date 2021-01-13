انتشال جثث طالبين غرقا في مياه النيل بكفر شكر

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الأربعاء، جثث طالبين من مياه نهر النيل بكفر شكر، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بغرق طالبين بالمرحلة الثانوية داخل مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر، قفزوا من أعلى مركبه متهالكة غير صالحة للاستهلاك متروكة منذ سنوات.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بالقليوبية إلى موقع غرق الطلاب، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري ببنها، وجرى انتشال الجثث، وتبين أن الأول يدعى "السعيد. ش.ا" 17 عاما، طالب ثانوي، و"محمد. س.م" 17 عاما، طالب ثانوي، مقيمين بقرية كفر الولجا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



ومن جانبه طالب أهالي مدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة إخلاء المركبة المتهالكة المتوقفة داخل نهر النيل أمام ديوان عام مجلس المدينة منذ سنوات وذالك لتسببها فى مايقرب من غرق 8 شباب من أهالي المركز والمدينة من خلال القفز من أعلاها.