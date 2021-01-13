بفيديو مؤثر.. حسن الرداد يتذكر والدته

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان حسن الرداد فيديو مؤثر جمعه بوالدته عقب وفاتها وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر "الرداد"، في الفيديو بمقاطع مختلفة جمعته بوالدته، وكتب تعليقا قائلا: "اللهم ارحمك يا ماما فادية ارجو الدعاء لوالدتى السيدة فادية الرداد".

يذكر أن والدة الفنان حسن الرداد توفت منذ أيام قليلة، وأعلن "الرداد" عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "انا لله وان اليه راجعون
إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدةفادية الرداد بعد صلاة #العصر بمسجد #عمر_بن_العاص فى #دمياط، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١١١٠.
. فراقك يا أمي صعب عليا مع السلامة يا حبيبتي".

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