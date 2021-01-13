بهذه الكلمات.. تيام مصطفى قمر يودع عام 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان الشاب تيام مصطفي قمر جمهوره ومحبيه منذ قليل بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وودع تيام قمر عام 2020 بتلك الكلمات وكتب : عام 2020 كان ملئياً بالأسباب التي تجعلني ممتناً ، ممتناً للعائاة والأصدقاء والصحة والحب والدعم الذي رأيته طوال الوقت ، لدى أمال كبيرة لعام 2021 ولكن دعونا أن نبقي بأمان وأن نعتني بأنفسنا جيداً.

وتعد آخر أعمال تيام مسلسل "خيانة عهد''وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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