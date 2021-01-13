إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة على إيران

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
 فرضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عقوبات جديدة على طهران شملت شخصيتين و16 كيانا إيرانيا.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات 16 كيانا لها صلات بقيادة الجمهورية الإيرانية، ومواطنين إيرانيين اثنين، إضافة إلى مواطن عراقي يتهم بأنه مرتبط بتنظيم "داعش" العراقي.

كما فرضت واشنطن عقوبات على منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، وعدد من فروعهما.

ومن جهته قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين، إن المنظمتين "تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في الحفاظ على نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني".

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