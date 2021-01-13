ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في ديسمبر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر كانون الأول، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين، لكن التضخم ظل تحت السيطرة في ظل الصعوبات الاقتصادية من جراء جائحة كوفيد-19، والتي تُثقل كاهل سوق العمل وقطاع الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة عقب زيادته 1.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة عن الشهر السابق و1.3 بالمئة على أساس سنوي.

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