تامر حسني يتصدر تريند تويتر عقب حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدر الفنان تامر حسني، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووذلك عقب بدء حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد من ذتاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتح حفل كأس العالم لكرة اليد، بعدد من الرقصات والتي تشبه الحضارات المصرية القديمة وبحضور مروان موسى.

وبدأ المطرب تامر تامر حسني حفله بأغنية "ارفع ايدك" وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحققت أغنية "ارفع ايدك" للنجم تامر حسني نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي تعد الأغنية الرسمية لكأس العالم كرة اليد.

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