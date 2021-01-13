إنتر يعبر فيورنتينا ويضرب موعدًا ناريًا مع ميلان في دور الـ8 بكأس إيطاليا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
أفلت انتر ميلان من كمين مضيفه فيورنتينا وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا بالتغلب عليه 2 - 1 في عقر داره اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم أرتورو فيدال لإنتر ميلان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء وتعادل كريستيان كوامي لفريق فيورنتينا في الدقيقة 57 . وفي الوقت الإضافي ، سجل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف الفوز الثمين لانتر في الدقيقة 119 .

ويلتقي إنتر ميلان في دور الثمانية جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على تورينو بركلات الترجيح أمس الثلاثاء في أولى مباريات دور الستة عشر للبطولة.

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