دراسة طبية تكشف: بكتيريا بجسم الإنسان تحارب عدوى "كورونا"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
 أظهرت دراسة جديدة أن البكتيريا الموجودة في أمعاء جسم الإنسان قد تلعب دوراً في محاربة عدوى فيروس «كورونا» والوقاية من أعراض المرض الشديدة

ووفقاً لـ«ديلي ميل» البريطانية، فقد أشارت الدراسة إلى أن كل شخص يمتلك مجموعة فريدة من البكتيريا في أمعائه، تلعب مجموعة متنوعة من الأدوار، بما في ذلك في تعديل الاستجابة المناعية

وقام الفريق، التابع لجامعة هونغ كونغ، بفحص الدم والبراز وسجلات المرضى الخاصة بـ100 مريض مصاب بـ«كورونا» دخلوا المستشفيات في الفترة بين فبراير ومايو 2020. وقدم 27 من هؤلاء المرضى أيضاً عينات أخرى بعد 30 يوماً من انتقال العدوى

وخلصت الدراسة إلى أن بكتيريا الأمعاء قد تكون متورطة في «شدة أعراض (كورونا) من خلال تعديل الاستجابات المناعية للمضيف»، مؤكدة أن تركيبة بكتيريا الأمعاء لدى الأشخاص المصابين بـ«كورونا» متغيرة بشكل كبير

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