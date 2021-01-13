بدء أعمال ترميم كوبري محمد علي الأثري في القناطر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ اعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى و مجلس مدينة القناطر الخيرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية كانت قد وافقت على تنفيذ كافة أعمال ترميم الكوبري بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، و ذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية و القبطية أن المشروع يتضمن أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات و جميع الأجزاء المنهارة في الكوبري ثم إستكمال جميع أجزاء البلاط المفقود.

وقال سامح شنيشن المدير التنفيذى للوحدة الإنتاجيه لترميم وصيانه الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، انه سيتم تنظيف وتقوية الاحجار بجميع البوابات والأبراج علي الكوبرى والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، و الأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

كما سيتم تطوير نظام الاضاءة بالكوبري وتركيب اعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الاعمدة باللون المناسب.

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