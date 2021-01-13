رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومتابعة شكاوي المواطنين والعمل على حلها، قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه، حملة مكبرة تحت إشراف نائب المحافظ المنطقة الشرقية وبمعاونة المتابعه الميدانيه والإسكان والإشغالات ومسئولي المربعات، وقد اسفرت الحمله عن الآتي:-

1- تم إيقاف الأعمال بالعقار 39 التعاونيات بالشيراتون لقيام المخالف بعمل سلم خارجى تم رفعة، بالإضافة للتعديلات بدون ترخيص، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الاعمال المخالفه لقرار رئيس الوزراء لقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم ايقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابه المختصة. 

2- إيقاف الاعمال المخالفه في العقار 6 شارع السادات لقيام المخالف بتحويل العقار ارضي وخمسه من سكني لنشاط مخالف بدون ترخيص تم التحفظ على جميع المعدات والتجهيزات وتم رفع عدد خمس عدادات كهربائي وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الاعمال بالمخالفة لقرار السيد رئيس الوزراء لقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم ايقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابه المختصة. 

3- إيقاف الأعمال المخالفه في العقار 9 شارع الصفا لقيام المخالف بتحويل الشقه السكنيه بالدور الاول فوق الارضي إلى نشاط اخر، وعمل تعديلات معماريه بدون ترخيص وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الاعمال بالمخالفه لقرار رئيس الوزراء بقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم ايقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمه للعرض على النيابه المختصة. 

4- إزالة لأعمال مخالفة بالعقار 11 شارع الصفا لقيام المخالف بعمل شده خشبيه ومباني بمنور العقار لضمه للمحلات المطله على شارع طة حسين بدون ترخيص، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الاعمال بالمخالفه لقرار السيد رئيس الوزراء بقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم ايقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابه المختصة. 

5- إيقاف الأعمال المخالفه في العقار 14 شارع جوزيف تيتو بقيام المخالف بعمل تعديلات معماريه بالبدروم والارضى والميزانين بازاله واضافه قواطيع بناء بغرض تغيير النشاط تم التحفظ على جميع المعدات والادوات والتجهيزات وصرف العمال وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الاعمال بالمخالفه لقرار رئيس الوزراء لقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم ايقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمه للعرض على النيابه المختصة. 

6- إيقاف الأعمال المخالفه في العقار 9 شارع ابوستيت لقيام المخالف بمحاولة استكمال الاعمال بالعقار تحت التشطيب،علما بأن العقار تحت تصرف النيابة العامة ولايجوز التعامل عليه، وتم التحفظ على المعدات والونش وعمل محضر بالواقعه لا رساله للنيابه العامه لإدراجه بملف ومحاضر القضية. 
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)
رئيس حي النزهة يقود حملة مكبرة للقضاء على المباني المخالفة (صور)

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